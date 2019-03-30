«كلمة» يصدر «عوالم المحيط»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كتاب «عوالم المحيط: قصة البحار على الأرض والكواكب الأخرى» للكاتبين يان زالاشفتش وومارك وليام، ونقلته إلى العربية ريمة سعيد الجباعي.

عوالم المحيط كتاب يشبه المحيط في عمقه وتنوّع موضوعاته. يستعرض الكتاب طبيعة المحيطات وتاريخ نشوئها، وكيف تشكلت على الأرض وتطوّرت إلى وضعها الحالي. ويركّز على أهمية المحيطات لأنها حاضنة الحياة التي تعتمد عليها الكائنات، ومن ثمّ يتوسّع في البحث حول نشأة الكون وتكوّن الحياة الأولى، وتاريخ تطوّرها.

وبالرغم من أنه يختص بالمحيطات، فإنه يقدّم مرجعاً شاملاً في علم الأحياء، والأحافير، والفلك، مستعرضاً تطوّر الكائنات الحية من بدائيات الخلايا إلى الإنسان، أكثر الكائنات تعقيداً. ولا يقف عند حدود الحاضر بل يستشرف إمكانات المستقبل من خلال استعراضه لما توصلت إليه بحوث الفضاء واستكشافاته. فيعرض ما تم اكتشافه من الكواكب ويدرس إمكانيات نشوء محيطات في الكواكب الأخرى.