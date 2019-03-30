إشادة بدعم حاكم الشارقة للمسرحيين

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد الفنان المسرحي الإماراتي محمد راشد رشود، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مثمناً دعم سموه السخي واهتمامه بالمسرح وتوجيهاته بالارتقاء المتواصل بأيام الشارقة المسرحية، ومشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الأيام في دورتها التاسعة والعشرين كبيرة وعديدة ولا سيما في تأسيس رابطة لأهل المسرح.

وأوضح رشود أن مبادرات حاكم الشارقة ومكارمه السخية التي تصب في بناء الإنسان والمجتمع تتواصل في كل مناسبة لتكون عميق إيمان سموه بأهمية توظيف الفنون وخاصة المسرح في الاهتمام بالمتلقي وبالمختص الذي يقوم على هذا المسرح، لافتاً إلى أن ذلك الاهتمام بالمسرح ينعكس على بناء الإنسان وفق رؤى حاكم الشارقة.