عائلة نازية ثرية تكفّر عن ذنبها بالتبرع بملايين الدولارات

المصدر: البيان الالكتروني

تعهدت عائلة ثرية ألمانية بالتبرع بملايين الدولارات للجمعيات الخيرية، عقب اكتشافها أن أسلافها كانوا من النازيين.

وكشف تحقيق أن عائلة ريمان الثرية، التي تمتلك حصصا كبيرة في سلسلة مطاعم "Pret a Manger" و"Krispy Kreme Doughnuts"، استخدمت العمل القسري على نطاق واسع في عهد الرايخ الثالث، بحسب "روسيا اليوم".

وتوضح الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "BILD" في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، أن ألبرت ريمان الأب وألبرت ريمان الابن، استخدما المدنيين الروس والأسرى الفرنسيين كعمال "عبيد" في الأربعينيات.

ويقدر أن 30% من القوة العاملة لديهما كانت من العاملين قسرا، حتى أن ألبرت ريمان الابن تقدم بشكوى إلى رئيس بلدية "Ludwigshafen"، بدعوى أن أسرى الحرب الفرنسيين لم يعملوا بجد.

وقال المتحدث باسم الأسرة، بيتر هارف، إن تحقيقا داخليا أكد هذه النتائج، وتعهدت الأسرة نتيجة لذلك، بالتبرع بمبلغ 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار) للأعمال الخيرية، كوسيلة للاعتذار.