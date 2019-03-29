«أفكار أبوظبي».. مهرجان المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

شكّل مهرجان أفكار أبوظبي الذي أقيم مساء أمس في جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، منصة لعروض المواهب والنقاشات الملهمة والأنشطة التفاعلية.

فقد استمتع المشاركون في المهرجان العام المفتوح للجميع بعروض قدّمها دانيال صايغ، المتسابق الذي بلغ نهائيات البرنامج التلفزيوني "آراب غات تالينت":" Arabs Got Talent"، وفنانة «الآر أند بي» وموسيقى «البوب» الشعبية الأردنية دينا ربادي، ومايسترو موسيقى الجاز آلن فاراغر.

كذلك، شارك الزوار في جلسات نقاشية مع دانيال تاميت الاستثنائي الذي استعرض القدرات المذهلة التي يتمتع بها، والتي تتيح له تعلّم لغة كاملة خلال أسبوع أو ذكر الأرقام التي تلت العلامة العشرية في نتيجة الرمز باي حتى أكثر من 22 ألف رقم من دون اخطاء، إضافة إلى جوش جيغل، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «فيرجن هايبرلوب ون».