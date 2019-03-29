بوليوود باركس دبي يستضيف مهرجان «موجو رايزينغ» للموسيقى

المصدر: دبي - البيان

يستضيف بوليوود باركس دبي، مهرجان الموسيقى المتعدد اللغات «موجو رايزينغ»، الذي ستحييه مجموعة من الفرق الهندية الشهيرة، خلال الفترة الحالية.

وسيقام المهرجان بالتعاون مع القناة التلفزيونية للموسيقيين الشباب «كابا»، التابعة لمجموعة ماثروبومي، ومحطة «كلوب إف إم».

وسيحظى الضيوف بأوقات ممتعة خلال مشاهدة أداء الفرق الهندية الزاخر بالموسيقى المتعددة اللغات الحماسية، وستشمل فرقة أفيال وأغام ولاجوري ولوكال ترين، إلى جانب الفنان الشهير كارثك، المعروف بأغانية في عدد من الأفلام لكبار المخرجين، مثل أي. آر. رحمان وإيلياراجا وهامشليخا وفيدياسغار. فعاليات ترفيهية

وفي هذه المناسبة، علّق ميلتون دسوزا مدير إدارة العمليات في دي إكس بي إنترتينمنتس: «يسعدنا تقديم مجموعة رائعة أخرى من الفعاليات الترفيهية المذهلة في بوليوود باركس دبي، لجعل الأوقات التي يقضيها ضيوفنا في المنتزه أكثر متعة، حيث ستضفي هذه الفرق الموهوبة الأكثر شهرة في الهند، أجواءً تعمها الطاقة والحيوية على المنتزه. وبالتأكيد، فإنّ هذه الخطوة تجسد التزامنا بتعزيز مكانة المنتزه كوجهة مفضلة للترفيه والمأكولات والموسيقى».

موسيقى شعبية

وتشتهر فرقة أفيال، المعروفة في كيرلا، بمزيجها للإيقاعات الموسيقية الإلكترونية والموسيقى الشعبية، علاوة على موسيقى الروك، التي يتداخل معها شعر المالايالام الأصيل بمحتوى يناقش القضايا الاجتماعية والسياسية.

وقد تمّ تكريمها بجائزة مرموقة في حفل جوائز رولينغ ستون خلال عام 2009. أمّا فرقة أغام من بانغلور، فإنها تشتهر بما قدمته من أداء متميز في ستوديو كوكاكولا على قناة إم تي في، وهي معروفة بتقديم أغاني الروك الكلاسيكية ممزوجة بموسيقى كارناتيك.