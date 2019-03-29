البلوشي يطلق كتابه «كوماري وصلت يا عيال»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أطلق المستشار إبراهيم محمد البلوشي الأمين العام بالإنابة لمركز رأس الخيمة للتحكيم والتوفيق التجاري، التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، كتاب «كوماري وصلت يا عيال» لتوضيح العلاقة القانونية بين الكفيل وفئة الخدمة المساعدة، وفق تشريعات وقوانين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، ضمن فعاليات شهر القراءة، بحضور سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.

وقال البلوشي: لا يخفى علينا حاجتنا الماسة للاستعانة بعمال الخدمة المساعدة بمختلف فئاتهم، لمعاونتا في قضاء حوائجنا في المنزل، أو العمل، وغيرها، وكثير منا يجهل حقوق والتزامات تجاه تلك الفئة، فالبعض من أصحاب البيوت يقعون ضحية العمال أو مكاتب الاستقدام، وبعض العمال قد يقعون ضحية استغلال أصحاب البيوت والمكاتب.