مهرجان «الإبداع» في دبي يستقطب المواهب المتميزة

المصدر: دبي - البيان

يعود المهرجان المرتقب «الإبداع ing»، ابتداء من 11 أبريل المقبل، ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه، وذلك في دورته الخامسة، التي ستقام في حي دبي للتصميم d3.

وستشهد نسخة هذا العام، سلسلة من المحادثات وورش العمل المميزة، التي تقدّمها أكبر العلامات التجارية في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من أكثر المواهب إبداعاً في المنطقة.

والتي تضّم تمارا عبد الهادي، وسيدهارث مثيالا، وشاهين حاجو، وسارا رضا، ونيكول هندريكس، وناتاشا جين، وميسي ديمبسي ومايكل زيفوس ومارتا سيردا وكريستيان ساركيس وآنا غلانسن وكارولين وانيتزك وفراس أبو فاخر وحسين الموسوي وجوش هيرمان وجون كامي وسيباستيان باديلا ومات براون ودانييلا فويتا.

مواضيع متنوعة

يغطي المهرجان مجموعة من المواضيع المتنوعة، وذلك من خلال برنامج شيّق من ورش العمل والمحادثات التي تشمل: ابتكر مع أديداس، وأشكال تصاميم التغليف في المستقبل، وحلول التصميم مع LEGO، والتصميم العربي التركيبي.

ويعكس حدث هذا العام، مبادئ وقيم مهرجان الإبداع ing، في الجمع بين المواهب الإقليمية الناشئة، وأكبر الأسماء في الصناعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم. وفي معرض تعليقه على المهرجان، قال رامي الأوسي مؤسّس المهرجان: «أردنا إنشاء منصّة تجمع وتمكّن المبدعين من أنحاء المنطقة، من التواصل وتنمية إبداعاتهم في ما بينهم.

ومما لا شكّ فيه، أن دبي شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية، نمواً سريعاً في المجال الإبداعي، ونفخر بأننا جزء من هذا التطور».

أفضل المبدعين

وأضاف «يسعى مهرجان الإبداع ing، إلى جذب أفضل المبدعين في العالم إلى دبي، للمساهمة في بناء مشهد إبداعي مستدام للأجيال القادمة. قمنا بدعوة كبار المصممين العالميين المتخصصين في مجال الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الغرافيكي والتقييم الفني والابتكار، ليسهموا بخبرتهم، ويشاركوا تجاربهم لمدة ثلاثة أيام، من خلال المحادثات وورش العمل».