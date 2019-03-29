تمديد معرض «الريس» في السعديات إلى 11 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تمديد معرض «عبد القادر الريس: 50 عاماً من الفن» والمقام في منارة السعديات حتى يوم الخميس 11 أبريل؛ نظراً للإقبال اللافت من قبل الجمهور والمهتمين بالمشهد الفني والأعمال الفنية المعروضة.

وكان معرض الفنان الإماراتي عبدالقادر الريس قد افتتح أبوابه في 20 ديسمبر الماضي، ويتضمن أعمالاً فنية تعود إلى مراحل مختلفة من مسيرة الريس، بما فيها أعماله المبكرة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا.

وقالت ميساء القاسمي، مديرة برامج متحف «جوجنهايم» أبوظبي، وأحد قيمي المعرض: «يسعدنا أن نمدد هذا المعرض الاستثنائي استجابة للإقبال الكبير من جمهور متذوقي الفن، حيث يتيح ذلك المزيد من فرص استكشاف وتقدير أعمال الفنان المرموق عبدالقادر الريس، التي تتسم بالعمق والتنوع، حيث يغطي المعرض ستة مواضيع رئيسية تناولها الريس طوال مسيرته الفنية، وفق تسلسل زمني يرصد المراحل الفنية التي قطعها حتى اليوم، مع عرض العديد من أعمال التخطيط الأولية والمواد الأرشيفية».

ويعد عبدالقادر الريس من الفنانين الإماراتيين الرواد ممن تركت أعمالهم بصمة واضحة على الساحة الفنية. كما أسهم في رسم ملامح المشهد الفني في الدولة. ويمتد إبداع الريس الذي اكتسبه عن طريق التعلّم الذاتي، ليشمل اللوحات الزيتية والأكريليكية والمائية، حيث يتميز المعرض بتقديمه بعض الأعمال للمرة الأولى للجمهور، إذ يجمع المعرض بين المفاهيم والتقنيات المتنوعة التي أبدعتها ريشة الفنان على مدى 5 عقود.