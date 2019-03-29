مركز راشد لأصحاب الهمم يستضيف «العطار المبدع»

المصدر: دبي - البيان

في إطار الاهتمام بدمج أصحاب الهمم داخل كافة فعاليات المجتمع، نظم «مركز راشد لأصحاب الهمم» بدبي أول من أمس، بالتعاون مع مؤسسة عطر العاش، ورشة عمل العطار المبدع لكيفية تعليم أطفال «مركز راشد لأصحاب الهمم» تركيب العطور.

وذلك بحضور مريم عثمان، المدير العام لـ«مركز راشد لأصحاب الهمم»، وأعضاء رابطة فخر الوطن د. منى صقر سفيرة الأمل والعطاء، وعائشة البشير مؤسس عطر العاش.. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من أبناء المركز الذين أبهروا الحضور بسرعة الاستجابة في احترافية عالية نالت احترام الجميع، وهو ما يؤكد مهنية طاقم العمل في المركز بما يقوم به من مجهودات كبيرة أتت ثمارها على الطلبة والطالبات.

كما تفقد الحضور كافة أقسام المركز، حيث قدم الطلبة والطالبات عرضاً موسيقياً رائعاً نال الإعجاب، بالإضافة إلى الفقرة الرياضية المتميزة والتي تم تقديمها مع مدربين محترفين، كما تم الاطلاع على المشغولات اليدوية والقطع الفنية واللوحات التي تم تنفيذها بمهارة عالية واحترافية تنم عن القدرة على الاستيعاب وسرعة التعلم.

من جهتها، ثمنت د. منى صقر استقبال «مركز راشد لأصحاب الهمم» لورشة العمل، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة برئاسة مريم عثمان، من أجل دمج أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم في المجتمع، وهو الأمر الذي تسعى إليه دوماً قيادتنا الرشيدة في كافة المهام والمسؤوليات نحو تنمية الوطن المعطاء. وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين إدارة المركز والضيوف والتقاط الصور التذكارية.