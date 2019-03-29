«دبي للثقافة» تطّلع على مشروع «علّم بالقلم»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من موظفي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مؤخراً، هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف إطلاع الموظفين على مشروع «علّم بالقلم» الذي تتبناه المؤسسة من أجل دعم تعليم الأيتام.

واستقبل الوفد في هذه الزيارة محمد عبيد المري، مدير إدارة الموارد البشرية، حيث كان استقبالهم في مقر الهيئة بحي دبي للتصميم، واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصّل حول أهداف مشروع «علّم بالقلم»، مع استعراض العوامل التي أسهمت في نجاح تجربته، لدعم وتوفير التعليم للأطفال الأيتام.

وقال محمد عبيد المري: «جاء تنظيم زيارة وفد المؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي إلى الهيئة في إطار حرصنا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من التجارب الناجحة من أجل تقديم خدمات نوعية لمجتمعنا، للإسهام في سعادته ورفاهيته، بما يحقق «رؤية الإمارات 2021». ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر إلى المؤسسة ومسؤوليها لما أبدوه من تعاون واستعداد تام للتنسيق المستمر من أجل نقل تجربة المؤسسة في هذا المجال، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، بما يضمن لها رعاية التعليم لأكبر عدد ممكن من الأيتام».