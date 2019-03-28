الكعبي تشهد افتتاح فعاليات «فان كليف أند آربلز» في حي دبي للتصميم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يُنظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع مدرسة «ليكول فان كليف أند أربلز» الفرنسية المُتخصصة في تصميم وصناعة المجوهرات والساعات، أمسية ثقافية يوم 2 أبريل المقبل في حي دبي للتصميم، وتتضمن جلسة حوارية مع الفنانة الإماراتية مريم البلوشي، وورشة عمل فنية للأطفال بإشراف الفنانة الإماراتية أسماء خوري. ويأتي تنظيم هذه الأمسية الثقافية تجسيداً للتعاون المشترك بين الطرفين لتوفير فرص تعليمية للأطفال والشباب، ضمن فعاليات «ليكول» في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 28 مارس إلى 13 أبريل 2019.

وأعربت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع «ليكول»، وقالت إن تنظيم هذه الأمسية المشتركة يأتي في إطار حرص المكتب الثقافي على توفير منصة لتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والشباب في مجال الفن، ولتسليط الضوء عالمياً على المواهب الإماراتية الشابة كنماذج ملهمة للموهوبين الصغار وإبرازهم على الساحة الفنية العالمية

افتتاح

ومن جهة أخرى، عقدت «ليكول فان كليف أند آربلز»، أمس، بحضور معالي نورة بنت محمّد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، حفلها الافتتاحي للإعلان عن انطلاق فعالياتها للمرة الثانية في الشرق الأوسط. ويضمّ هذا الحدث المنتظر عدداً من ورش العمل والحوارات الإبداعية المتاحة للجميع ابتداء من يوم الغد وحتى 13 أبريل المقبل. وتنظَّم فعاليات «ليكول فان كليف أند آربلز» في حي دبي للتصميم، مع برنامج حافل يضمّ 4 معارض مشوّقة جديدة، و6 جلسات نقاش مسائية، و6 أمسيات سينمائية تستمد إلهامها من عالم المجوهرات.

مسابقة

وعلى صعيد آخر، أعلن «حي دبي للتصميم»، الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط والمكرسة للتصميم، أمس، أسماء الفائزين في مسابقة «تصميم السور». وكان الحي قد أطلق في يناير الماضي دعوة مفتوحة للفنانين لتصميم أعمال فنية لتزيين السور المحيط بالمنطقة، على أن تكون التصاميم مستوحاة من القيم الأساسية لحي دبي للتصميم: «الاتحاد»، «الإبداع»، «الإلهام».

وقد اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من عدد من مسؤولي الإدارة العليا في الحي 4 فائزين مقيمين في الإمارات، وهم الرسامة والمصورة ومصممة الغرافيك البريطانية الصربية آجا زدرافكوفيتش، ومهندسة التصميم والمصورة وخبيرة الفنون البصرية المغربية إشراق بوزيدي، والمهندس المعماري البريطاني بنجامين باتراك، ومصمم الجرافيك والرسام نسيم ريزابور.

وسيحصل كل فائز على جائزة نقدية، إلى جانب فرصة عرض أعماله الفنية على منطقتين أو أكثر من السور.

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: تهدف مسابقة «تصميم السور» إلى تعزيز التفاعل بين جميع أفراد هذا المجتمع الإبداعي خارج حدود منطقة التصميم ديزاين كارتر.