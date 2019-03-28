معارض وأمسيات وندوات تكرس القراءة والمعرفة نهجاً حياتياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصلت فعاليات شهر القراءة بتفاعل مؤسسات الدولة، التي نظمت أمسيات ومعارض وندوات، حيث نظمت بلدية دبي معرض «الإمارات تقرأ.. الإمارات ترقى» في المبنى الرئيسي للبلدية، وتضمن الحدث ملتقى ثقافياً، تفاعل فيه المشاركون من كافة شرائح القرّاء، بمن فيهم الموظفون والطلاب والأطفال، وذلك يوم الأحد الماضي.

وقال المهندس أحمد سعيد البدواوي، مدير إدارة المعرفة والإبداع: حرصاً من بلدية دبي على ترسيخ قيمة القراءة بشكل مستدام، وتنمية المهارات الفكرية للموظفين لتعزيز الإبداع الفكري في الدائرة من خلال تنفيذ مبادرات شهر القراءة منذ عام 2016، نفخر في بلدية دبي بالانضمام إلى هذا المعرض، وإطلاق سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تؤكد التزامنا بدعم فعاليات شهر القراءة الوطني، بما يسمح لنا التشجيع على اتخاذ القراءة هواية وعادة يومية بين زملائنا وفي المجتمع عموماً.

كما نظمت جمعية الصحافيين، أول من أمس برعاية اتصالات، أمسية الصحافة التوثيقية.. قراءة في تجربة الصحافي عبد الله عبد الرحمن، الباحث في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عضو مجلس الشرف الصحافي أدارها الكاتب الصحفي عبد الله رشيد عضو مجلس إدارة الجمعية.

ساعة قراءة

واحتفت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بشهر القراءة عبر مبادرة "ساعة قراءة" بالتعاون مع اللجنة الفنية للقراءة، وذلك في إطار جهود شرطة أبوظبي لتعزيز ثقافة القراءة، بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ«شهر القراءة» في مارس من كل عام.

وشارك في المبادرة العقيد طاهر غريب الظاهري مدير المديرية وعدد من الضباط والمنتسبين بهدف ترسيخ أهمية القراءة، وتعزيز روح المشاركة في النشاط القرائي بالدولة.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري أهمية المبادرة لتحفيز الضباط والمنتسبين على المطالعة وغرس حب القراءة، ونشر الثقافة في نفوسهم، بما يسهم في الارتقاء بوعي المجتمع، مشيراً إلى أن تحفيز الممارسة القرائية اليومية يعد هدفاً معرفياً مستداماً، يخدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة.