«فنون العالم دبي» يدعم المساواة في الأجور بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الفنية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدم إبداعات فنية للجمهور بأسعار مقبولة، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة بين 3-6 أبريل من العام الجاري.

ويقام على هامش المعرض، معرض فني خاصّ تشارك فيه مجموعة متنوّعة من الفنانات المقيمات في الإمارات العربية المتحدة بهدف حشد الدعم الكافي لقضية المساواة في الأجور بين الجنسين في عالم الفن وغيره من القطاعات.

وفي معرض تعليقها، قالت بتول جفري، القيّمة على معرض «آرت جاب» ومعرض «فنون العالم دبي»: تتجلى أهداف «آرت جاب» من تنظيم «ستاندرد تشارترد» في إلهام المجتمع الإماراتي لضم أصواتهم دعماً لقضية المساواة في الأجور بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت جفري لنتائج إحدى الدراسات التي أصدرتها كلية لإدارة الأعمال في جامعة «أوكسفورد»، التي كشفت أن أعمال الفنانات تباع في المزادات بأسعار أقل بنسبة 47.6% قياساً بأعمال الفنانين الذكور.

من جانبه، قال أندرو وينجروف، مدير معرض «فنون العالم دبي»: بوصفه الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة، يجسد معرض «آرت جاب» رسالة قوية تحمل أهمية عالمية حقيقية. ونتوقع استجابة إيجابية من الزوار والمشترين في دورة هذا العام من المعرض، من خلال ضم أصواتهم إلى حركة عالمية تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

ويعتبر «آرت جاب» من «ستاندرد تشارترد» أحد أهم الفعاليات الجديدة التي ستكون حاضرة في الدورة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي»، الذي يضم مجموعة من 150 معرضاً وفناناً يمثلون أكثر من 30 بلداً، مع أكثر من 3000 عملاً فنياً إبداعياً متنوعاً، بأسعار تبدأ من 100 دولار.