أفلام الأسبوع.. حصة أكبر للعائلة والأطفال

المصدر: Ⅶ دبي - فادية هاني

تشمل أفلام نهاية هذا الأسبوع في دور السينما في دبي، مجموعة من الأفلام الجديدة التي تتصدرها أفلام الأطفال والعائلة، ومن أبرزها: "دومبو"، ووندر بارك"، "سنو غوين"، «ذا إيرنينج أوف مدام دي».

فوكس سينما



فيلم:دمشق حلب



بطولة:دريد لحام، صباح جزائري، سلمى المصري



إخراج:باسل الخطيب

تدور أحداث الفيلم في ربيع 2018 حول المذيع عيسى عبد الله الذي يعيش وحده بعد أن فقد معظم أحبائه، وبعد تحرير حلب يقرر عيسى زيارة ابنته دينا التي تعيش هناك مع طفليها، أما الطريق من دمشق إلى حلب فهو رحلة إلى عمق الحياة والأشخاص الذين يلتقيهم عيسى، الرحلة كمرآة تعكس الواقع السوري بكل تناقضاته المأساوية ..إنها رحلة تظهر أفضل قيم الحب والرحمة، والمواجهة بين الناس، تلك الرحلة التي لا تنتهي أبداً.

نوفو سينما



فيلم:The Professor And The Madman



بطولة:ميل جبسون، شون بن، ناتالي دورمر



التصنيف:تاريخي- سيرة ذاتية

هذا الفيلم الذي يجمع البطلين الشهيرين اللذين أبدعا في العديد من الأفلام التي حازت جوائز عالمية، يقدمان فيلماً درامياً تبدأ أحداثه عندما يقرر الأستاذ جيمس موراي العمل في تجميع الكلمات للطبعة الأولى من قاموس اكسفورد الإنجليزي في منتصف القرن التاسع عشر، ويتلقى أكثر من 10 آلاف رسالة من مريض في جامعة برودمور الجنائية للمختلين عقلياً.

سينما ريل دريمز



فيلم:لهون وحبس



بطولة:جاد بوكرم، وليد دمياطي



إخراج:شادي حنا

تدور أحداث الفيلم حول المذيع الشهير هشام حداد مقدم البرنامج التلفزيوني «لهون وبس»، الذي تتم مشاهدته في أوقات الذروة وله مشاهدوه الذين يرفعون من تقييم البرنامج، إلا أن الأحداث تتغير عندما يتلقى دعاوى لا حصر لها، تقلب حياته رأساً على عقب، إذ يواجه عقوبة السجن مدى الحياة ويشعر بأنه فقد كل شيء، ويتعين عليه أن يجد طريق العودة إلى القمة كواجهة مضيفه المساعد جاد بو كرم، وأي شخص يقف في طريق مستقبله.

سينما عقيل



فيلم:ذا تاكينغ أوف باور للويس الرابع عشر



بطولة:روبرتو روزيليني



التصنيف:تاريخي- سيرة ذاتية

يعرض الأسطورة المخرج روبرتو روزيليني شغفه عن الحياة الواقعية والرؤية المجردة عن السنوات الأولى من عهد «سن كينغ» في فرنسا، ويروي روزيليني قصة وفاة رئيس الوزراء الكاردينال مازارين وبناء القصر في فرساي ووجبات الطعام الباهظة للديوان الملكي، وكل ما روى عن تلك الحقبة بكل تفاصيلها إلى لوحات الملك المعاصرة لإيطاليا ما بعد الحرب.