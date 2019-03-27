بن ناصر يودع «راعي القصيد»

المصدر: دبي - البيان

على الإيقاع الخاص لقصيدة «العاديات» شعراً وإلقاءً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تابع جمهور قناة سما دبي على الهواء مباشرة، مجريات الحلقة الثامنة من برنامج «راعي القصيد».

والتي شهدت خروج المشترك اليمني فارس بن ناصر الثابتي الذي نال 29% من تصويت الجمهور، وقد تميزت الحلقة بوصف المتسابقين الخمسة للخيل بحرية تامة، من دون إلزامهم بوزن أو قافية معينة، إلى جانب مشاركة آخر المواهب الشعرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بداية المنافسات

ومع انطلاق المنافسات، أطل أحمد محمد الفهدي من الإمارات، مقدماً قصيدته التي نالت إعجاب سيف السعدي، في حين قدم أحمد الزرعوني من الإمارات قصيدته التي أشار عوض بن حاسوم الدرمكي إلى البناء الدرامي والمشهد البصري في الأبيات المقدمة، بعدها قدم محمد بن صالح القحطاني من السعودية قصيدة نالت ملاحظات الشاعر محمد المر بالعبد المهيري.بعدها قدم العماني أحمد محمد المقبالي، قصيدة نالت إعجاب الشاعر سيف السعدي، فيما قدم فارس بن ناصر الثابتي من اليمن قصيدة نالت إعجاب مجمل أعضاء لجنة التحكيم.

خمسة مشتركين

وقبل صعود المشتركين الخمسة إلى مسرح «راعي القصيد»، استقبل أحمد عبدالله مقدم برنامج «راعي القصيد»، الشاعر خليفة الغافري، الذي يعد آخر المواهب الشعرية التي وقع عليها الخيار من المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والتي استخدمت الوسم (#راعي_القصيد)، ليؤكد بعدها إغلاق باب التصويت، ووقوف ثلاثة مشتركين في منطقة الخطر بعد حصولهم على أقل علامات من لجنة التحكيم، وهم: أحمد الزرعوني من الإمارات، وفارس بن ناصر الثابتي من اليمن، ومحمد بن صالح القحطاني من السعودية، معلناً عن خروج المشترك اليمني فارس بن ناصر الثابتي.