سيف بن زايد يقدم لكتاب «الشيخ زايد وسالم بن حم.. رفقة لها تاريخ»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كتاباً وثائقياً بعنوان «الشيخ زايد وسالم بن حم رفقة لها تاريخ»، وهو من تأليف معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة. ويأتي الكتاب في أربعة فصول ويسلط الضوء على جوانب عديدة من رفقة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الاتحاد.

والشيخ سالم من حم، بكل امتدادها التاريخي وأحداثها وتحولاتها. وفي مقدمة الكتاب ذكر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «من الطبيعي ألا تُبنى الحضارات ولا تتحقق الإنجازات إلا بسواعد رجال فيهم من الصفات الإيجابية والعزائم القوية، خاصة عندما يلتقي قائد حكيم ذو رؤية ثاقبة، مع مستشارين مؤتمنين، فتتسارع الخطى وتمضي مسيرة النهوض بالوطن والمجتمع.

ومن الرجال الذين تواجدوا مع القائد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الشيخ سالم بن حم العامري، رحمه الله. فلم نره إلا صديقاً ومستشاراً له، تقوم علاقتهما على حب الوطن وشعبه.

في حين ذكر معالي زكي نسيبة وزير الدولة في الكتاب: «لقد كان للشيخ زايد، طيب الله ثراه، ولع بالتاريخ، فكان ملماً بأنساب القبائل وامتداداتها وتاريخ المنطقة. حياته لقاءات متجددة مع مختلف البشر، سواء من أهل المدن أو البادية أو العرب أو الأجانب.

بالإضافة إلى شغفه بالاستماع إلى الآخرين والإنصات لهم. وإذا اجتمعت كل هذه الصفات في شخص واحد، تجد لديه ذخراً تراكمياً ضخماً من المعرفة بالطبيعة الإنسانية وما حفل به التاريخ من أحداث ومسارات، لتصبح حياته كلها رحلة علم يتعلم ويُعلم من حوله بما كسبه من تراكم معرفي».