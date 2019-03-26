رمضان 2019.. عودة الثنائيات

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يشهد الماراثون الرمضاني هذا العام حضوراً قوياً للثنائيات الفنية، حيث تظهر أعمال درامية هذا العام تجمع ثنائيات تعود للعمل بعد غياب، وأخرى تضم ثنائيات تعمل معاً لأول مرة.

وعلى رأس هذه الثنائيات، يأتي الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، اللذان يشاركان معاً من خلال مسلسل «فلانتينو»، حيث يعود الثنائي للتعاون بعد غياب سنوات منذ آخر فيلم قدماه معاً وهو «النوم في العسل».

وتجمع مسلسلات رمضان عدداً من النجوم والنجمات لم يسبق أن تعاملوا معاً من قبل، كنوع من التغيير والابتعاد عن التكرار، حيث يتعاون محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، في مسلسل «هوجان»، كما يتعاون محمد رمضان مع حلا شيحا في مسلسل «زلزال».

وفي الماراثون الرمضاني هذا العام، ينفصل حسن الرداد فنياً عن زوجته وشريكة نجاحه إيمي سمير غانم، حيث يظهر حسن مع ناهد السباعي في أول تعاون بينهما بمسلسل «الزوجة 18»، فيما يقدم أحمد فهمي مع اللبنانية ماغي بوغصن مسلسل «بروفا»، الذي كتبه يم مشهدي، وتخرجه رشا شربتجي، وقد تم تصوير العمل في لبنان وتدور أحداثه حول عالم التمثيل.