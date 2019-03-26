ساعة يزينها اسم محمد بن راشد تحقق سعراً مميزاً بـ «سوذبيز» بدبي

حققت الدورة الثانية من مزاد «سوذبيز للساعات» التي أقيمت أخيراً في دبي، أرقام مبيعات عالمية، بلغت قيمتها 3.022.750 دولار (11.109.376 درهماً)، وبرزت في هذا الصدد ساعة صنعت عام 1978، تزينت باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من ماركة «روليكس جي إم تي»، والتي حققت سعراً مميزاً بلغ 93750 دولاراً (344555 درهماً).

وقد شهدت الدورة الثانية من المزاد إقبالاً واسعاً من هواة جمع المقتنيات في منطقة الشرق الأوسط، على الساعات العصرية والحديثة ذات الجودة العالية، كحال الدورة الأولى من المزاد التي أقيمت في دبي الخريف الماضي.وبيع في المزاد 84٪ من المعروضات، واستقطب أكثر من 680 مشاركاً من 49 دولة، فيما اختار (54%) من العملاء المزايدة عن طريق الإنترنت، كما شهد المزاد إقبالاً نوعياً من المهتمين والمتخصصين في دبي.وفي تأكيد على الإمكانات الضخمة في هذا السوق وعمق الطلب على أجود القطع، بلغت نسبة المشاركين في مزاد «سوذبيز» أول مرة نحو 25% من إجمالي هواة الجمع المشاركين في المزاد.

وفي حديثه بعد المزاد، قال فريدريك ووترلوت، كبير خبراء الساعات في «سوذبيز دبي»: «عكس الحماس الذي شعرنا به من هواة الجمع قبل المزاد، العروض القوية التي شهدها اليوم، وأتطلع إلى البناء على هذا النجاح ومواصلة حوارنا مع العملاء من منطقة الشرق الأوسط».

من جهة أخرى، حققت ساعة كان يمتلكها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من طراز «باتيك فيليب» وصنعت في عام 1979 بناءً على طلبه، مبلغ 193.750 دولاراً في مزاد «كريستيز» للساعات النادرة الذي أقيم في دبي كذلك. دبي - البيان