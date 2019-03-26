«محمد بن راشد للمعرفة» تثري معارف الشباب الأردني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات «أسبوع المعرفة» في العاصمة الأردنية عمّان.

والذي يتضمن ورشة عمل للشباب برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز. ويقام «أسبوع المعرفة» خلال الفترة من 24 وحتى 28 مارس الجاري، ويهدف إلى استعراض ومناقشة نتائج ومخرجات «مؤشر المعرفة العالمي 2018» التي تمَّ الإعلان عنها خلال «قمة المعرفة» الأخيرة التي نظَّمتها المؤسَّسة في دبي ديسمبر الماضي. فعاليات

ويتضمَّن «أسبوع المعرفة» في الأردن مجموعة من الفعاليات وورش العمل التفاعلية التي تقام في عدد من الجامعات الأردنية وورشة عمل مع الشباب في «مؤسَّسة عبدالحميد شومان»، وتستهدف أكثر من 1200 شخص من فئات الأكاديميين وطلاب الجامعات والخبراء، إلى جانب صنّاع القرار والمختصين للتعرُّف إلى أفضل السبل والممارسات لتحسين أداء الأردن بمجالات صناعة وإنتاج المعرفة.

مجتمعات المعرفة

أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، الحرص على تعميم ونشر نتائج مشاريعها ومبادراتها المعرفية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع دول العالم، وخاصة في الدول العربية، للمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة، بشكل يواكب متطلبات وتحديات المستقبل.

وأضاف: «نستهدف من خلال تنظيم فعالية «أسبوع المعرفة»، إثراء الحراك المعرفي في المنطقة، ونقل أصداء ومخرجات «قمة المعرفة» السنوية إلى دول عدة، للاستفادة من النقاشات والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب إتاحة الفرصة للمعنيين والخبراء للاطلاع على نتائج «مؤشر المعرفة العالمي»، والتباحث مع فريق المؤشر حول سبل تحسين وتطوير الأداء على المستويات كافة».

وانطلق «أسبوع المعرفة» في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم فعاليات مختلفة في كل من «الجامعة الهاشمية» بتاريخ 24 مارس و«الجامعة الأردنية» بتاريخ 25 مارس، تضمَّنت عرضاً شاملاً لمؤشر المعرفة العالمي وتقرير «استشراف المستقبل لعام 2018»، إضافة إلى جلسات «حديث المعرفة».

ويستكمل الأسبوع بفعاليات أخرى متنوعة، وفي ختام «أسبوع المعرفة» ستتم مناقشة أبرز نتائج اللقاءات وورشة العمل التي تمت بحضور صنّاع القرار، وعرض نتائج ما توصَّل إليه الشباب الأردني في خلوتهم حول تطوير مستوى المعرفة.