ربيع «الجليلة لثقافة الطفل» تسامح وفنون ومرح

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، عن فتح باب التسجيل للأطفال من عمر 7 إلى 16 عاماً، في مخيمه الربيعي 2019 الذي يتزامن مع الإجازة المدرسية، ويستمر المخيم من 31 مارس حتى 11 أبريل، ويحتفل فيه المركز بعام التسامح من خلال إنتاج مسرحي موسيقي يشارك في إعداده الأطفال، وتدور أحداثه حول شاب يجوب البلاد مسافراً إلى جدته، ومعه صديق وهميّ هو «جنيُّ المصباح».

رحلة الشاب السحرية تتضمن العديد من الدروس والعبر المستوحاة من سِير القادة العظماء أمثال الشيخ زايد وغاندي والدالاي لاما ونيلسون مانديلا والرومي وفولتير، وتتضمن رحلته فرصاً لاكتشاف التراث الثقافي لدولة الإمارات والعديد من الدول.

ومن خلال ورش إبداعية تشمل الموسيقى وتصميم الأزياء والديكور والرسم والخزف والخط العربي وحكاية القصص والتمثيل والإخراج، يستكشف الأطفال مع بطل المسرحية عبر رحلته السحرية طرقهم لتعلم فضيلة «التسامح»، كما سيدركون أنه في الفن تفوق أهمية الرحلة الفنية ودروسها، ما نصل إليه في النهاية.

خلال أسبوعَي المخيم وصولاً إلى العرض الختامي، سيحظى الأطفال بالتوجيه والدعم الفني من فناني المركز المتخصصين في الفنون البصرية والأدائية.

يذكر أن مركز الجليلة لثقافة الطفل ينظم مخيمات إبداعية وفنية على مدار العام، تعمل على تعزيز روح البحث والاكتشاف لدى الطفل إلى جانب تنمية مهاراته الإبداعية.