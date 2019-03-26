مليون زائر لمعرض الرياض للكتاب

المصدر: الرياض - رويترز

جذب معرض الرياض الدولي للكتاب 1.2 مليون زائر خلال دورة 2019 التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في المملكة العربية السعودية، مقابل 911 ألف زائر في العام السابق.

وقال مدير المعرض عبدالله الكناني: «حظي المعرض بإقبال كثيف تخطى حاجز المليون ومئتي ألف في ظل تضافر مجهودات 30 لجنة رئيسة وفرعية».

وأضاف: «المعرض حرص في تنظيمه وفعالياته وهويته اللفظية والبصرية على أن يعكس المستهدفات لرؤية المملكة 2030». أُقيم المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 13 إلى 23 مارس تحت شعار «الكتاب بوابة المستقبل». وشاركت 913 دار نشر عربية وأجنبية من 30 دولة في المعرض الذي قدم للزائرين 500 ألف عنوان في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون. ونظم المعرض أكثر من 200 فعالية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ومسرحيات وعروض سينمائية وأمسيات شعرية. وحلت مملكة البحرين ضيف شرف الدورة. وأشار الكناني في حفل الختام إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب بات من أهم معارض الكتب في المنطقة من حيث القوة الشرائية والإقبال الجماهيري بشهادة الناشرين المحليين والدوليين.

وكرم المعرض في الختام الجهات الحكومية المشاركة ورؤساء اللجان العاملة في المعرض، إضافة إلى الجهات الإعلامية التي سلطت الضوء على أنشطة وفعاليات الدورة المنقضية.