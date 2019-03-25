إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

المصدر: (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إقالة مدير التلفزيون الوطني توفيق خلادي الاثنين في خضم احتجاج الصحافيين ضد "الرقابة" في تغطية الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد أحد المسؤولين في التلفزيون الوطني إقالة خلادي مدير هذه المؤسسة منذ عام 2012 بعد ان شغل هذا المنصب في الإذاعة الوطنية.

لكن المصدر والوكالة الرسمية لم يكشفا عن الاسباب.

كان خلادي واجه مشاكل غير مسبوقة مع موظفيه خلال الشهر الماضي، بمن فيهم الصحافيون الذين دانوا "الرقابة" على القنوات الرسمية كما ظهر من خلال تغطية الاحتجاجات المطالبة برحيل بوتفليقة.

على غرار زملائهم في الإذاعة الوطنية، يندد موظفو التلفزيون العام بـ"الضغوط" الناجمة عن التسلسل الهرمي الذي أجبرهم على تجاهل هذه الأحداث غير المسبوقة في البداية، ثم الإبلاغ عنها بشكل مخفف.

كما أن احتجاجاتهم غير مسبوقة إلى حد كبير. وكانت مظاهر السخط في المؤسسات العامة مرتبطة بشكل أساسي حتى الآن بزيادة الأجور أو ظروف العمل.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تظاهر موظفو التلفزيون أمام مقر المؤسسة في العاصمة والتزموا دقيقة صمت واضعين أياديهم على أفواههم للتنديد بالعقبات التي تعترض مهنتهم.

وتم تعيين لطفي شريط بديلاً عن خلادي على رأس المؤسسة العامة للتلفزيون التي تشرف على القنوات الجزائرية الخمس .

وشريط عضو "سلطة ضبط السمعي البصري" وكان يشغل سابقًا منصب مدير الإعلام بالمؤسسة العامة للتلفزيون كما سبق له أن شغل منصب مدير عام لقناة "كنال ألجيري"، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.