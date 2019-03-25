حبيب الصايغ يفتتح أيام قرطاج الشعرية

المصدر: Ⅶ قرطاج ـ البيان

افتتح الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فعاليات الدورة الثانية من أيام قرطاج الشعرية التي تستمر حتى 29 الجاري، في مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، بمشاركة 90 شاعراً من تونس والوطن العربي. وحضر الافتتاح الدكتور محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية التونسي، وراشد محمد المنصوري سفير الإمارات في تونس، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

واعتبر وزير الشؤون الثقافية التونسي، في كلمته أن تأسيس أيام قرطاج الشعرية، يعد واحداً من أهم مكاسب تونس، وهو يكرس مبدأ «ديمقراطية الفنون»، حتى لا تبقى أيام قرطاج حكراً على السينما والمسرح والموسيقى، بينما ركز الشاعر حبيب الصايغ على أن تونس بدأت احتفالاتها بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية 2019، وها هي تستضيف عشرات الشعراء ضمن أيام قرطاج الشعرية.