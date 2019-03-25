معرض سكة الفني يبقي نافذة الفن والتسامح مفتوحة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الستار على معرض سكة الفني، في نسخته التاسعة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، فيما رفع المعرض في نسخته الحالية، شعار «نافذة الفن والتسامح»، تماشياً مع مبادرة «عام التسامح»، وبهدف تسليط الضوء على قيم التسامح والعيش المشترك، والتنوع الثقافي في المجتمعات، عبر ربطها بالحركة الفنية والثقافية، حيث استمد الفنانون المشاركون فيه الإلهام من محاور التسامح، ليقدموا أعمالهم الإبداعية ومشاريعهم الفنية، التي تبرز قيم ومبادئ التسامح في الإمارات.

أنماط

وكان المعرض قد شهد مشاركة 48 فناناً وفنانة، عرضوا أعمالاً متنوعة، تمحورت حول قيم التسامح، وتتوافق مع رسالة دبي للثقافة، الهادفة إلى نشر السعادة في المجتمع، مثل مشاركة «نسيج الحياة»، وهو عرض مباشر للفنانة ميوارا شيركي، وفنانة الرقص فلور هندرماير، ومشاركة شرطة دبي، وعمل «جامع العطور» التركيبي للفنانة جمانة الهاشمي، و«توازن» للفنانة خولة درويش بقطعة منحوتة، ولوحة جدارية بعنوان «بنيناه سوياً» للفنان كابيل بيميكر.

وخلال المعرض، قدم الفنان جابر الحداد، عمله الفني «أنماط من الحمراء»، فيما سلطت الفنانة سلمى كاتوفيك هيوز، من خلال مشاركتها «آي.إم. بيرفيكشن»، الضوء على الجمال الداخلي للبشر، الذي يتخطى الحواجز المادية والثقافية والاجتماعية، بينما عرضت الفنانة الإماراتية أمينة الجرمان، عملاً فنياً تركيبياً بعنوان «سدرو»، يمزج بين الصور الفوتوغرافية وأقمشة الخياطة، مع عرض فيديو، أما الفنانة الإماراتية أحلام البناي، فصورت مفهوم التسامح، من خلال عمل تركيبي تصويري «في غيمة».

زيارة

زار ذياب الرشيدي، القنصل العام لدولة الكويت في الإمارات، «البيت الكويتي» الذي يعد أحد بيوت «معرض سكة الفني 2019». وكان في استقباله، سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، الذي رافقه في جولة تعريفية شملت أرجاء «البيت الكويتي» الذي يسلط الضوء على المواهب الفنية والفنانين من الكويت. ويستضيف نحو 50 عملاً فنياً لثلاثين فناناً كويتياً.وقال ذياب الرشيدي: «تشرفنا بزيارة معرض سكة الفني، وسعدنا بتنظيم هيئة الثقافة والفنون في دبي، والمشاركة الكويتية التي تدل على عمق العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الإمارات والكويت». دبي - البيان