«جمعة الماجد للثقافة» يختتم دورة بإدارة المكتبات في عجمان

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دورة متخصصة في نظام إدارة المكتبات (وراقة)، والتي نظمها في مركز عجمان لتدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية في الوزارة، وشارك فيها نحو 30 متدرباً ومتدربة من اختصاصيي مراكز مصادر التعلم العاملين في الوزارة.

وهدفت الدورة التي قدمها رئيس قسم المعالجة الفنية بالمركز الدكتور أحمد إبراهيم عبد الراضي، إلى تدريب النواة التدريبية لاختصاصيي مراكز مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم، والتي بدورها ستقوم بتدريب جميع اختصاصي مراكز مصادر التعلم في مدارس الدولة، كما يهدف المركز من خلال هذه البرامج إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة، ونشر ثقافة التطوع وتعميمها في مجتمع الإمارات، وغرس ثقافة المساهمة في خدمة الوطن.