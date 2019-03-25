«الإمارات الثقافي الرياضي» يختتم الأسبوع الثالث من «اقرأ.. ريض عقلك»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

اختتم نادي الإمارات الثقافي الرياضي في رأس الخيمة، فعاليات الأسبوع الثالث من حملته القرائية «اقرأ..ريض عقلك»، والتي أطلقها احتفاء بشهر القراءة.

وقال محمود الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي: «لا يزال الاحتفاء بالقراءة مستمراً وما زلنا نلمس تجاوب اللاعبين مع هذه المبادرات، من خلال استمتاعهم بالقراءة، وقد حرصنا خلال هذا الأسبوع على الخروج من النادي وزيارة العديد من الأماكن بتحفيزها على القراءة، وذلك بهدف تغطية كافة الشرائح التي لم تستقطبها الحملة سابقاً».

من جانبها، قالت فاطمة المعمري، عضو مجلس إدارة النادي: «يسعدنا خوض تجربة القراءة، بهدف تعزيز قيمتها وزخمها في المجتمع، وكان البرنامج قد تضمن القراءة للأطفال المرضى في مستشفى صقر، وكذلك أطفال روضة الغدير.

وشهد الأسبوع الثالث من الحملة، قراءة 4 كتب، هي قصة «لا تفتحي هذا الكتاب» وقصة «هنا تصنع الأحلام» وقصة «القط ماهر» وكتاب «النساء من الزهرة والرجال من المريخ».