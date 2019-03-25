بيت شعر الفجيرة يغرس «شجرة العويس» في حديقة الشعراء

المصدر: الفجيرة - البيان

تزامناً مع اليوم العالمي للشعر، نظم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمسية شعرية تحت عنوان «سلطان العويس.. ربّان البحر والشعر»، وذلك في حديقة الشعراء بمركز الفجيرة للمغامرات، وحضر الأمسية خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وعدد من الشعراء.

واستهلت الأمسية بزراعة شجرة الغاف في «حديقة الشعراء» باسم الشاعر سلطان بن علي العويس، تخليداً لمسيرته الحافلة بالخير والعطاء، فيما تناولت قصائد الشعراء المشاركين، قيم العطاء والخير والجمال في شعر سلطان العويس، الذي كان في طليعة شعراء الغزل في الخليج، كما نهل الشعراء من معين المكتبة الشعرية الثرية التي خلّفها الراحل سلطان بن علي العويس، مشيدين بتجربته الشعرية المتفردة.