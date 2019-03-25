«اقرأ معي» مبادرة لشرطة أبوظبي في الرويس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفذت اللجنة الفنية للقراءة في شرطة أبوظبي، أخيراً، مبادرة «اقرأ معي»، وذلك تزامناً مع شهر القراءة، حيث تمكنت المبادرة من استقطاب رواد «معرض الجامعات»، الذي أقيم بمشاركة 28 جامعة من حول العالم، في قاعة أدنوك بمجمع الرويس السكني بأبوظبي.

واشتملت المبادرة على توزيع كتب باللغتين العربية والإنجليزية، على الطلبة والجامعات المشاركة، دعماً للقراءة محلياً ودولياً. وخلال المبادرة، استعرضت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي «الجهة المنفذة للمبادرة»، جهود الدولة في دعم القراءة، والتشجيع عليها، لإثراء المخزون المعرفي، واكتساب الخبرات والتجارب الجديدة التي عاشها مؤلفو الكتب.

وعبّر مبارك عبيد المنصوري نائب رئيس مجمع الرويس، عن بالغ تقديره لشرطة أبوظبي، على مشاركتها في دعم القراءة.