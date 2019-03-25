مركز محمد بن خالد الثقافي يشارك في «تحدث العربية» بلاتفيا

المصدر: Ⅶ العين - جميلة إسماعيل

شارك مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع سفارة الإمارات بجمهورية لاتفيا، في مسابقة «تحدث اللغة العربية»، ضمن مبادرات الاحتفاء بـ«عام التسامح»، حيث جاءت المشاركة من خلال البرنامج القرائي لمشروع «صديقك أينما تكون». الحدث افتتح بكلمة حنان العليلي، سفيرة الدولة في لاتفيا، تطرقت فيها لجهود الدولة في تعميق قيم الحوار، فيما استضافت سفارة الدولة أول مسابقة بعنوان «تحدث اللغة العربية»، وكرمت أساتذة اللغة العربية والطلاب المشاركين في المسابقة بدعم من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ودار زايد للثقافة الإسلامية. وأعربت السفارة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس ادارة المركز، في دعم المسيرة الثقافية.