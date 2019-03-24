ظهور حيوان نادر للغاية في بولندا

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت حديقة حيوانات في بولندا، أول ظهور لحيوان بطريق نادر للغاية، بعدما قضى عدة أشهر تحت رعاية بيطرية.

وبحسب "رويترز"، فإن البطريق الأمهق فقس في منتصف ديسمبر الماضي، وظل تحت الرعاية منذ ذلك الحين.

وأوضح الخبراء، أن البطريق ما كان ليبقى حيا لو فقس في البر، لأنه رفاقه كانوا سيرفضونه بسبب هيئته المختلفة.

يبلغ وزن البطريق نصف كيلوغرام ويبلغ طوله 28 سم، ويعيش والده وبطريقان آخران في حديقة الحيوانات نفسها بمدينة غدانسك.

وقال مدير الحديقة ميشال تارغوفسكي، الجمعة، إن البطريق الأمهق "كان سيصبح الفريسة الأولى لحيوانات مفترسة".

وأضاف أنه يحتاج إلى رعاية خاصة، لكونه عرضة للإصابة بأمراض، لأنه يفتقر إلى صبغة سوداء واقية.

وأوضح أن أعضاء فريقه دهشوا لكنهم "سعداء بشكل لا يصدق" بأن يكون لديهم بطريق أمهق صغير.