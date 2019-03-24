ملف مصور.. باقة من القصص المدهشة!"1"

لم تكن مشاعر الفائزين في محاور الدورة الثامنة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لتتسع لتوصيف الكلمات، إذا كان يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، حدثاً فارقاً بالنسبة لهم، فقد صعدوا منصة التتويج في دار الأوبرا بدبي، بسبب فرادة أعمالهم وتقييماتها المرتفعة من قبل لجنة التحكيم.

من أبرز المحاور التي أدهشت أعمالها الفائزة الحضور ومجتمعات المصورين في كل مكان محور «ملف مصور»، حيث بات جلياً أن مستويات الأعمال المشاركة في هذا المحور، تتطوّر عاماً بعد عام، ففي المركز الأول جاء المصور الفلسطينيّ «هيثم نور الدين» بعمل يحبسُ الأنفاس بعنوان «الأمل» نشاهدُ فيه متظاهرين فلسطينيين يطالبون بحقوق العودة للاجئين، واستعادة المناطق التي هُجّروا منها في حرب عام 1948، التي دارت عقب إعلان قيام الكيان الصهيوني.

العمل كان مصنوعاً بطريقة مُتقنة جعلته على رأس أحاديث الحضور بعد نهاية الحفل، من حيث دقة التفاصيل وارتفاع حرارة تعابير شخوصها والتكوينات المُحكَمة لباقة الصور التي شَكّلت قصة تسرق قلب المشاهد قبل فِكرِه.

في المركز الثاني جاء المصور الكنديّ «بول نيكلين» بباقة من صوره بروعتها المعهودة تحت عنوان «مولودُ الثلج»، والتي تعكس جمالية البيئة الثلجية ونقاءها وخصوصيتها التي شابها الكثير من الشوائب البشرية الضارة، مُرسلاً رسالته عبر صوره للعالم بضرورة حماية هذه البيئة الصافية لتستمر في احتضان تلك المخلوقات البريئة ذات المصير المرتبط بمصير بيئتها.

المركز الثالث كان من نصيب المصور الأوكرانيّ «يفن ساموتشينكو»، الذي فاز بعمله «لأننا مصنوعون من النجوم»، الذي يتجاوز الأرض نحو بهاء النجوم وسطوعها الساحر وجمالية حصارها للسماء راسمة أروع اللوحات السماوية التي تُظهِرُ بديع صُنعِ الله في كونه الفسيح.

فلاش

للقصصِ المُصوّرة بحرفية وإبداع.. سِحر ذو صوت مسموع.. وبليغ

Ⅶ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

للتصوير الضوئي

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