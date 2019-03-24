برنامج «هاي دبي» يعرض على شاشات طيران الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت دبي الإعلان عن شراكة برنامج «هاي دبي» وطيران الإمارات، إذ بدأ البث للبرنامج على شاشات رحلات شركة طيران الإمارات من خلال ICE (شاشات الترفيه والاتصال) بدءاً من مارس الجاري.

حضر الاحتفال الشيخ عبيد بن سهيل بن بطي آل مكتوم، مع الممثلة وسفيرة الأمم المتحدة صفية العمري، وعرابة البرنامج سيدة الأعمال الإماراتية ثريا العوضي، والأبطال والشركاء والرعاة والمنتجين الإيطاليين في صالة عرض قرقاش ألفا روميو بدبي.

وبرنامج «هاي دبي» جزء من سلسلة برنامج «هاي الإمارات»، المكرس للرؤية الحكيمة للتسامح في الإمارات، برعاية وزارة التسامح، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والهيئة العامة للرياضة وجامعة زايد.

«هاي دبي» هو سلسلة أصلية ناطقة بالإنجليزية، تُترجم بالعربية، تُصوَّر على أنها وسيلة للتعريف بنهوض وتطور الإمارات واعتمادها على التعايش والتسامح بين كل الناس، ويكشف البرنامج النقاب عن إنجازات المرأة وعن الشخصيات الملهمة في مختلف المجالات مثل الثقافة والتراث والفرص والأحداث والترفيه في مدينة المستقبل دبي.

وخصت منتجة البرنامج الإيطالية بينديتا بارافيا المعروفة باسمها الفني «برنسيس بي»، سلسلة حلقات برنامج «هاي دبي» إلى جمهور عالمي وعصري، بمستوى تعليمي متوسط إلى عالٍ، يطمح إلى مستقبل أفضل واعد لإلهامهم للانتقال للعيش في دبي بعد مشاهدة البرنامج.

وخصصت الحلقة الأولى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وروح الاتحاد. أما الحلقات الست الأخرى، فتدور حول الشباب، التسامح، السعادة، الثقافة، الرياضة والمستقبل. وقد شاركت 24 سيدة أعمال إماراتية في الإنتاج كمتطوعات، وفي كل حلقة، تشارك 4 سيدات يقدمن قصصهن الملهمة والمحفزة، حيث تتحدث جميع الشخصيات عن كيفية قيام دولة الإمارات ومدينة دبي من تمكينهن من خلال خبراتهن وثقافتهن وتقاليدهن ومهنهن وأنماط حياتهن.