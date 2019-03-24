«خلك شنب».. فيلم إماراتي لصيف 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

انتهى المنتجون علي المرزوقي وعامر المري وهاني الشيباني، مؤسسو شركة «غبشة فيلمز» للإنتاج السينمائي، أخيراً، من تصوير الفيلم الإماراتي الجديد «خلك شنب»، الذي يعد باكورة أعمالهم بعد شراكتهم السينمائية، والذي يلعب بطولته كل من عمار آل رحمة وسعاد عبد الله علي ومحمد عبد الله الكندي، ومن تأليف خالد الجابري، وتولى إخراجه هاني الشيباني، ومن المقرر عرضه في الموسم الصيفي السينمائي 2019.

تدور قصة فيلم «خلك شنب»، حول 3 شباب يستيقظون ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويحاولون معرفة ما حصل لهم في الساعات القليلة الماضية، والأحداث التي تعرضوا لها، وجعلتهم يمرون بالكثير من المشكلات والصعاب في قالب مليء بالكوميديا والإثارة والتشويق والغموض.

عودة

أكد المخرج هاني الشيباني، أنه يسعى للعودة بقوة إلى دهاليز الإنتاج السينمائي من جديد، بعد التوقف لعدة سنوات، خاصة أن العودة هذه المرة من خلال كيان سينمائي يضم أبرز وأنشط المنتجين على الساحة الإماراتية، ليضيف لهذه المجموعة ما يملكه من مهارات وخبرات، لتكون قادرة على مجاراة السوق السينمائي الصعب والمتنوع في الإمارات والخليج، مؤكداً أنهم من خلال «غبشة فيلمز»، سيقدمون تجارب سينمائية استثنائية للجمهور المحلي والعربي، مع الاهتمام الكبير بالنص السينمائي والبناء الجيد للسيناريو، كما يطمح إلى تطوير الأفكار والإبداع في مجال الصناعة السينمائية الواعدة.

حالة سينمائية

فيما أوضح علي المرزوقي أن فيلم «خلك شنب»، أول تعاون سينمائي مشترك بين المنتجين الثلاثة، الذين قرروا التعاون في ما بينهم، لخلق حالة سينمائية رائدة في المنطقة، وبهدف الاستثمار في صناعة الأفلام التجارية السينمائية، بمعايير سينمائية حديثة، وبدافع إحساسهم بالمسؤولية تجاه هذه الصناعة، والشغف والرغبة بتطوير الأدوات السينمائية والإنتاج السينمائي المحلي المشترك، وأهمية تضافر الجهود والخبرات العديدة في هذا القطاع.

وأشار عامر سالمين المري، إلى أن «خلك شنب» فكرة جديدة ومختلفة في الساحة السينمائية الإماراتية، يمزج بين الإثارة والكوميديا، تم تصويره في مناطق متفرقة بين دبي ورأس الخيمة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم الواعدين، اقتناعاً منهم بأن الشباب هم مستقبل السينما، لافتاً إلى أن الهدف من الشراكة السينمائية في «غبشة فيلمز»، هو الإسهام في الإنتاج المستمر والغزير للأفلام والأفكار الملهمة، وتجاوز إشكاليات الدعم المستمرة، والتي تقف حجر عثرة في غزارة الإنتاج وجودته، كما تهدف إلى جمع المهارات والفكر السينمائي لدى المنتجين المستقلين، وتمكين الإنتاجات القوية والإمكانات الواعدة والمهارات والعلاقات والموارد والخبرات في عدة شركات، وصهرها في بوتقة واحدة، من خلال المشاريع المشتركة بين المنتجين السينمائيين والمخرجين الإماراتيين.