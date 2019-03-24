«الرسامين الصغار» ينظم جولات للطلبة في «آرت دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظم «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» للمرة الأولى، وفي إطار مبادرة «الفن في المدارس» للمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جولات استكشافية لطلبة وطالبات المدارس المشاركة في ورش عمل البرنامج خلال النسخة الثالثة عشرة من آرت دبي، بهدف فتح آفاق فنية جديدة لدى المواهب الشابة، تمكنهم من الاطّلاع على أحدث وأهم الأعمال الفنية ذات المستوى العالمي، وإكسابهم المعرفة والخبرة من خلال مشاركتهم في معرض عالمي بحجم «آرت دبي»، بما يتضمّنه من صالات عرض وأعمال فنية وفنانين عالميين، ما يسهم في تنمية مخيلتهم الإبداعية عبر الإضاءات والتجارب الفنية المختلفة التي تجسد مفهوم الحوار الثقافي وتلاقي الحضارات والشعوب.

برامج مبتكرة

وتجول الطلبة والطالبات في أنحاء المعرض، رفقة الفنانين علاء أمين علي وفادية علي وخولة حمد، المشرفين على الجولات الاستكشافية، حيث زاروا أقسام المعرض المختلفة مروراً بمحطات خصصت لهم للتعرف إلى ما يطرحه المعرض من برامج فنية مبتكرة، كما تم تصميم الجولات خصيصاً لتمكين الأطفال الصغار من اكتشاف القطع الرئيسة في المعرض بطريقة سردية تفاعلية مشوقة تتناسب مع أعمارهم، وتعتمد على خرائط لتحديد المسارات داخل المعرض.

وتستوعب كل جولة استكشافية عدداً يتراوح بين 10 و15 طالباً وطالبة، بينما تنقسم الجولات إلى ثلاث فئات عمرية هي: (5-7)، (8-12)، (13-17) عاماً.