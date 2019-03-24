«كوار» يجمع الثقافات وينشر التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شاركت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» بعمل فني حمل اسم «كوار» ضمن فعاليات معرض «آرت دبي»، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمنضوي تحت مظلة موسم دبي الفني الذي تنظمه دبي للثقافة الشريك الاستراتيجي لآرت دبي.

تم تصميم «كوار» من خلال تكليف الهيئة لمجموعة من الفنانين الناشئين المختصين بمجال الهندسة المعمارية والمشاركين في معرض سكة الفني، وكان الهدف من هذا العمل الفني تسليط الضوء على ما تمثله ثقافة القهوة في الإمارات والمنطقة العربية والعالم، من خلال ما تمتلكه من قيم ثقافية واجتماعية وبالأخص طريقة تقديمها للضيف والتي تجسد في طياتها روح التسامح بين مختلف الشعوب وتقبل الآخرين، وتركز دبي للثقافة على محاور «عام التسامح» وإرساء قيمها والانفتاح على كل الثقافات والشعوب، من خلال التفاعل بين زوار المعرض والفنانين المشاركين.

وتعليقاً على مشاركة «دبي للثقافة» في معرض آرت دبي.