إسبانية تنجب مولوداً أسود بسبب إدمان زوجها شرب القهوة!

المصدر: البيان الالكتروني

شهد عمال مستشفى جامعة فالنسيا في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي نزاعاً غير عادي بين امرأة وزوجها. وفقًا لمعلومات أوردها موقع "oyant.com".

وبحسب ما أورده الموقع، فإن امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً اتهمت زوجها بشرب الكثير من القهوة والتي كانت مصدر اللون الأسود لمولودها الجديد.

شكلت هذه الحادثة، وفق مونت كارلو، جدلاً بين والدي الطفل، الذي يبلغ وزنه 4.2 كيلوجرام، فكل واحد منهما يتساءل عما يمكن أن يفسر سبب إنجاب طفل أسود من أبوين أبيضين، حيث طلب الرجل من زوجته في غرفة الولادة شرح ما يجري.

لكن المرأة لم تنتظر كثيراً لتقول لزوجها "لا شيء يمكن أن يبرر لون جلد المولود إلا القهوة التي تأخذها كل يوم، وأضافت المرأة لزوجها إنك تشرب القهوة دائمًا ليلًا ونهارًا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد في ذلك".

حجة استطاعت أن تقنع والد الطفل بوضوح، حيث قال: "صحيح أنني قد شربت الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة، وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى على لون بشرة المولود، بالتأكيد أنا أثق بشريكتي، ولن أقوم بإجراء اختبار الأبوة".