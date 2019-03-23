حسابات النجوم تزدان بالتهاني في يوم الأم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أشبه بخلية نحل، حيث غنى فيها كل واحد منهم «على ليلاه»، ففي الوقت الذي تساءل فيه الجمهور عن سر غياب عبد المجيد عبدالله عن حفلات السعودية، كشف عمرو واكد عن أحدث أعماله.

فيما تحولت حسابات النجوم إلى أشبه بـ «دفاتر تهنئة» بمناسبة يوم الأم، لتعود شيرين عبد الوهاب وقضية منعها من الغناء إلى الواجهة مجدداً، بعد إصدارها بياناً تعبر فيه عن انزعاجها من تهمة الإساءة إلى بلدها مصر.

ست الحبايب

وقام العديد من الفنانين أمس،بتوجيه التهنئة إلى كل أمهات الدنيا في هذه المناسبة، حيث قال الفنان العراقي كاظم الساهر، بمقطع صوتي نشره على موقع «انستغرام»: «للعظيمة بصبرها.. للقوية بإصرارها، للأم منبع الخير الدائم والتضحية، كل عام وأنت بصحة وسلامة وخير، وكل ما تتمنيه لنفسك ولأولادك وأحبابك، وكل عام وانت بخير».

الساهر الذي أشار في أحد المقاطع المصورة التي نشرها، أمس، إلى أنه من عشاق الموسيقى الكلاسيكية، وجه في مقطع آخر، جملة من النصائح إلى الفنانين الجدد، دعاهم فيه إلى المحافظة على صحتهم وعلاقاتهم مع عائلاتهم، وشكل المقطع جانباً من الحلقة التي عرضت أخيراً، في برنامج «ستارز اون بورد»، والتي حاوره فيها يوسف حرب.

بحبك يا ماما

وتفاعلاً مع يوم الأم، نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على حسابها صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها بالقول: «كل سنة وانت طيبة يا ماما يا أحلى وأغلى ما في حياتي..». أما الفنانة المصرية أيتن عامر، فوجهت رسالة لوالدتها قائلة: «كل سنة و انت طيبة يا ست الكل.. بحبك يا ماما..«.

كما وجه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، رسالة تهنئة خاصة لوالدته قال فيها: «كل عيد أم وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير وإن شاء الله دائما في أحسن صحة وأحسن حال يا رب». غياب عبد المجيد

غياب الفنان عبد المجيد عبد الله عن قائمة الحفلات التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، شكل مثار جدل لدى جمهوره الذي لا يزال يمني النفس بإطلالة نجمه المفضل، رغم الوعود التي أطلقها الفنان عبد المجيد عبد الله، العام الماضي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سيطل عليهم من أرض السعودية، وبحفل عائلي.

ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور حول حالتـــه الصحية، لا سيــما بعد اضطراره خلال العام الماضي إلى السفر لألمانيا وأمريكا من أجل إجراء فحوصات طبية، وفي هذا السياق، أكد الموسيقار ممدوح سيف، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبد المجيد في أتمِّ صحة وعافية.

انزعاج

وفي الوقت الذي كشف فيه الممثل المصري عمرو واكد، عبر»تويتر«أنه انتهى أخيراً من تصوير مشاهده في فيلم أمريكي وصفه بـ»الضخم«. وقال:»سأفصح عن تفاصيله في وقت قريب، ادعو لي أن يكون الفيلم عظيماً كما آمل«.