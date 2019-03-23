تونس تحتفل بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

المصدر: تونس - الحبيب الاسود

افتتحت مساء أول من أمس، تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019، بحضور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي، وعبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وعبد الرحمان بن عبد الله زيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والطّيب البكّوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وعدد من وزراء الثقافة العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والصحافيين والفنانين.

وقال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم «الأسيسكو»، إن اختيار العواصم الإسلامية يتم طبقاً لمعايير دقيقة يراعى فيها أن تكون العاصمة الثقافية ذات عراقة تاريخية وتميز ثقافي، وأن يكون لها مركز معتبر بين المدن التاريخية العريقة، وأن تكون لها مساهمة في إغناء الثقافة الإسلامية .

وفي ازدهار الثقافة الإنسانية، وأن تتوفر هذه العاصمة الثقافية على معالم حضارية وعلى مؤسسات ثقافية وفنية، وأن تكون مهتمة بتنظيم المهرجانات والمواسم الثقافية وإقامة المعارض للكتب والفنون التشكيلية وتنظيم العروض المسرحية والمنتديات الأدبية والفكرية، وهي معايير توفرت في تونس فكانت عاصمة للثقافة الإسلامية.