رحيل الشاعرة السعودية «هتان»

المصدر: دبي - البيان

توفيت أول من أمس، الشاعرة السعودية لينا عبد الله العجاجي، الملقبة بـ«هتان»، بعد مسيرة طويلة مع الشعر، تمكنت خلالها من حجز مكانة لها بين الشاعرات، مقدمة قصائد كثيرة للطرب العربي.

وقد تلقى الوسط الشعري هذا الخبر بحزن شديد، حيث تفاعل الكثير من الشعراء والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناعين الفقيدة بعبارات الحزن، وداعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر.

وكانت الشاعرة «هتّان» قد تزوجت الأمير معتز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وأنجبت منه 3 أطفال، بنتان هما عهد وعذبة، وولد وحيد وهو الأمير شقران. وغادرت الأميرة الشاعرة، المملكة، إلى الولايات المتحدة بصحبة زوجها في عمله، حيث كان آنذاك مدير مكتب الحرس الوطني في أمريكا.

وكتبت الشاعرة السعودية، الشعر، في سن مبكرة باسم «هتان» والذي اشتهرت به، قبل أن تكشف عن اسمها الحقيقي. وغنَّى للشاعرة كبار المطربين الخليجيين والعرب، على غرار: طلال مداح، وعبد الله الرويشد، وعبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ورابح صقر، والفنانة نوال، والفنانتان أنغام، وذكرى، وغيرهم.