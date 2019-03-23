«بي بي سي برومز» يستحضر روائع الموسيقى في أوبرا دبي

المصدر: دبي - فادية هاني

عروض ومقطوعات موسيقية معطرة بجماليات التراث والمعاصرة، تألقت في أوبرا دبي، ضمن مهرجان "بي بي سي برومز دبي 2019"، خلال الأيام الماضية، إذ ضم الحدث، الذي استحضر روائع الموسيقى العالمية، العرض الأول عالمياً لمقطوعة «تميزس» Tmesis للمؤلّفة الموسيقية البريطانية بشرى الترك، من وحي جذورها اللبنانية، ثمّ انضمّ النجم الصاعد في عالم الموسيقى الكلاسيكية، قائد الأوركسترا بن جيرنون، إلى عازفة الكمان العالمية كارين غوميو، في عزف مميّز لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي.

وكان لافتاً في برنامج الحفلات، تميز «كورس دبي فستيفال» في مشاركته لكورس بي بي سي العريق الغناء، وهو مكوّن من مواهب محلية بالتعاون مع مدارس محلية، وأيضاً عدد من أصحاب المواهب المستقلين، ويمثل مبادرة من دبي أوبرا لدعم المواهب المحلية، ومنحها الفرصة للأداء برفقة محترفين على ساحة الغناء الكلاسيكي العالمية.

واحتوى النصف الآخر من الحفل الافتتاحي للحدث، واحدة من أعظم وأشهر مقطوعات موسيقى الباليه في القرن العشرين، «روميو وجولييت» لسيرجي بروكوفييف، وفي اليوم الثاني، قادت صوفي جانين فرقة كورس «بي بي سي سينغرز» بأداء لبعض من أشهر الأغنيات على مدى الأعوام المئة الماضية، مثل: «جرشوين» إلى فرقة «آبا»، ومن «فرنسيس بولنك».

وفي منتصف الأداء قدّم كورس بي بي سي سينغرز أغنية Figure humaine لبولنك، بجانب أغنيات للمؤلّف الموسيقيّ الفرنسي موريس دوروفليه، و«كورال دانسز» من أوبرا «غلوريانا» لبنجامن بريتن.

الأكثر خفة

أمّا النصف الثاني من برنامج الحدث فخصّص للجزء الأكثر خفّة ضمن مجموعة أغنيات بي بي سي سينغرز، بما فيها أغنية «سينغ تو ذا مون» للمغنية المعروفة ومؤلفة الأغاني لورا مفولا، وهي بدورها من المؤلّفين الموسيقيين الذين شاركوا في بي بي سي برومز العام الماضي، كما تضمّن البرنامج أغنيات لفرقة آبا الشهيرة بتوزيع كورسيّ، وأعمالاً خالدة لمايكل فلاندرز ودونالد سوانّ.

الليلة الثالثة

وفي الليلة الثالثة من البرومز اشتمل البرنامج على معزوفة كونشيرتو التشيلّو الرائعة للموسيقار ويليام والتون من الخمسينيات من القرن الماضي، ثم أشهر سيمفونيات بيتهوفن قاطبة «السيمفونية التاسعة» التي تمتاز بغناء الجوقة، ويقوم ريتشارد فارنز بقايدة الأوركيسترا التي تضمّ مجموعة منتقاة من نجوم العزف المنفرد البريطانيين، إلى جانب كورس «دبي أوبرا فستيفال كورس».

وفي اليوم نفسه، أقيم عرض آخر السهرة مع الرباعيّ الذي يضمّ عازفة الأكورديون الفنلندية جوهانّا، التي تمزج مؤلفاتها بين العالمين المتوازيين لموسيقى الفولكلور الأرجنتينية والفـــنلندية، وجــوهانا شخصية معروفة على المشهد الموسيقي الفنلندي، وسينضم إليها عازف البيانو والمنتج الفني والمؤلف الموسيقي والملحن تيمو ألاكوتيلا في العرض الموسيقي الرابع.

2017

عام 2017 أقيم مهرجان بي بي سي برومز لأول مرة في تاريخه في دبي أوبرا بنجاح كبير، وها هو اليوم يعود مجدداً ببرنامج حافل بالعروض التي يقيمها نجوم من أنحاء العالم.