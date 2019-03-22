عبدالله بن زايد يزور متحف «تشيلينو دي آرت» في تشيلي

المصدر: سانتياغو - وام

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، متحف تشيلينو دي آرت بريكولومبينو في تشيلي.

وتفقد سموه أروقة المتحف الشهير الذي يضم نحو 1000 قطعة تعرض ثراء وتنوع الثقافة التشيلية، وتشمل الأعمال الفنية وغيرها من الإبداعات في النسيج والسيراميك والمعادن والعظام والجلد والحجر والمواد المختلفة. كما اطلع سموه على ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تشمل تحفاً عمرها أكثر من 2500 عام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، بما يضمه المتحف العريق من مقتنيات تعكس التراث والتاريخ العريق لتشيلي.

ويقع متحف تشيلينو دي آرت بريكولومبينو في وسط مدينة سانتياغو. رافق سموه خلال الزيارة عبد الرزاق محمد هادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشيلي.