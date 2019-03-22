يزن السعيد يطلق «ننسى الناس»

المصدر: دبي ــ البيان

أطلق الفنان الأردني يزن السعيد، مؤخراً، أغنية تحمل عنوان «ننسى الناس»، وهي أول تجربة غنائية له من كلماته وألحانه، ومن توزيع هيثم قعوار.

جاءت الأغنية في قالب رومانسي تتحدث عن الغربة والفراق والبعد عن الأحباء والأصدقاء. وتسلط الأغنية الضوء على الهجرة والاغتراب الذي يلامس واقع معظم الناس في الوطن العربي. الجدير بالذكر، أن المغني قد قام بتسجيل الآلات الموسيقية مع أشهر العازفين الأتراك في إسطنبول، وتم تسجيلها في استوديوهات هيثم قعوار. ويستعد يزن السعيد لإطلاق ثلاثة أعمال جديدة على مدى الأشهر القادمة، والذي تم تنفيذها في القاهرة من قبل موزعين وملحنين معروفين.