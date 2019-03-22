أصوات أدبية تستعد لإصدار كتابها الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد منصة أصوات أدبية الإلكترونية لإصدار كتابها الأول الذي يحمل عنوان: «أصوات»، وذلك بالتعاون مع دار مداد للنشر والتوزيع، حيث يتضمن الكتاب عدة مقالات متنوعة لمجموعة من الكتّاب العرب والخليجيين، ومنهم: الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، وعلي العمودي، وعلي أبو الريش، والسعد المنهالي، وناصر الظاهري، وأمين الدوبلي، وحسين رشيد، ومحمد مخلوف، إضافة إلى مشاركات أخرى لكوكبة كبيرة من المثقفين والمفكرين في الكتاب.

ومن المنتظر أن يتم توقيع الكتاب من قبل كتَّاب المنصة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي سينطلق في 24 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن منصة أصوات أدبية عبارة عن موقع إلكتروني a9wat.com أنشئ في عام 2018، وانطلق من الإمارات إلى العالم برؤية عربية، ورؤى وطنية، واستراتيجية واضحة مستمدة من فكرٍ واعٍ، وخطى واعدة تقودها أقلامٌ بأنامل ناضجة، ناصعة البياض، وهو منبر معني بالمقالات المتنوعة التي تعبّر عن الرأي، والرأي الآخر، بحرية تامة لا تتعدى على حرية الآخرين، ونقل صوت الكاتب المثقف بشفافية الفكرة، وعفوية المعنى.