سعيد بن طحنون: الأعمال الفنية الإماراتية حققت نجاحات واسعة

المصدر: العين - وام

أشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بالحركة الفنية في الدولة، مثنياً على جميع الأعمال التي يقوم بها الفنان الإماراتي من مناقشة القضايا الاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن.

والتي لاقت نجاحاً واسعاً من قبل الجمهور في الخليج العربي، جاء ذلك خلال زيارته أول من أمس فريق عمل مسلسل «الطواش» الإماراتي، للكاتب جمال سالم، والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل في قالب تراثي كوميدي، وقال: إن فريق الطواش غني بعناصره الوطنية المؤهلة لمختلف الفنون، منهم الفنانون أحمد الجسمي، رزيقة طارش، جمعة علي، مروان عبدالله، علي التميمي، سعيد سالم، وأحمد مال الله، وغيرهم. وفي ختام الزيارة أشاد بالجهود الواضحة وباهتمام وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برئاسة معالي نورة الكعبي بكل ما يخدم القطاعات المرتبطة بالثقافة والفنون في الدولة.