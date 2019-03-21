نجم «صراع العروش» في ضيافة «كوميكون دبي»

المصدر: دبي - البيان

يحل الممثل العالمي إيوان ريون نجم مسلسل صراع العروش، والذي اشتهر بتمثيله لشخصية «رامزي بولتون» إحدى أبرز الشخصيات الشريرة في تاريخ المسلسلات التلفزيونية، ضيفاً خاصاً على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي يقام في دبي أبريل المقبل.

ويعد الممثل الويلزي (33 عاماً) من أكثر الشخصيات التي لا يمكن نسيانها في هذا المسلسل الضخم الذي ينطلق موسمه الثامن في الشهر المقبل.

وستجمع ريون جلسة خاصة مع المعجبين في المنطقة للإجابة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم والتحدث عن أبرز لحظات ما وراء كواليس المسلسل، رفقة ويليام سيمبسون أحد أبرز أعضاء فريق إعداد مسلسل صراع العروش.

فرصة

وبهذه المناسبة قال مايكل لامبرشت، مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: «نحن سعداء للغاية بهذه الفرصة التي يتيحها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة لعشاق مسلسل صراع العروش لمقابلة واحد من أشهر نجوم المسلسل في دبي. كما يسرنا أن نرحب بالفنان ويليام سيمبسون مصمم «عالم ويستروس» الذي يُعرف باسم «والد التنانين»، ويُعتبر من أبرز المبدعين في هذا المجال».

وستقام جلسة الحوار حول مسلسل «صراع العروش» في مسرح معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة يوم 13 أبريل المقبل، لتسليط الضوء على ما يجري وراء الكواليس، وبعض الأخبار حول مضمون الموسم المقبل. وسيكون دخول المسرح الذي يضم العديد من الفعاليات متاحاً مجاناً لجميع حاملي تذاكر الدخول طوال أيام المعرض.

تجربة

ويمكن لمحبي المؤثرات البصرية المذهلة التي يتميز بها مسلسل صراع العروش الاستمتاع بتجربة حصرية في قسم (Artist Alley)، الذي يضم أكثر من 250 فناناً إقليمياً ودولياً، والحصول على توقيع فنانين مشهورين على مستوى العالم بما في ذلك وليام سيمبسون.