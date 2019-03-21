«كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بالإنجليزية في «معرض لندن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن إطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب «كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» ضمن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي أقيم خلال الفترة بين 12- 14 مارس الجاري، وقد حضر حفل إطلاق الترجمة الإنجليزية سليمان حامد المزروعي سفير الإمارات في المملكة المتحدة، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة النشر في الدائرة.

وقد صدرت هذه الترجمة إضافة إلى ترجمات الكتاب إلى اللغات الصينية والهندية والإيطالية، وبالتالي يكون الكتاب قد صدر حتى الآن بثماني لغات عالمية، حيث سبق أن صدرت النسخة العربية والفرنسية والإسبانية والألمانية. وقريباً ستنشر الترجمة الروسية.

ويضم كتاب «كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، والذي صدر عن قسم إصدارات في إدارة النشر بالتزامن مع احتفالات الدولة بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، و«عام زايد»، مختارات من أقوال الأب المؤسس تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لبناء وتطوير الإمارات.

ومن أبرزها إيمانه بأن بناء الإنسان أهم من بناء الحجر وناطحات السحاب، وأن نهضة المجتمع يجب أن تقوم في كافة المجالات لتشمل العمران والاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافة والتنمية بمفهومها الشامل، داعياً إلى الاستخدام الصحيح والخيّر للثروات، وإلى الانفتاح على العلوم الحديثة.

ويكشف الكتاب عبر العديد من الخطب والأقوال التي قالها المغفور له الشيخ زايد في مناسبات مختلفة، عن عمق تفكيره وتنوّع رؤيته وسعة أفقه، واهتمامه بمختلف فئات المجتمع.