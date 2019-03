قصص إنسانية وتشويق في جديد دور العرض المحلية

المصدر: دبي - غسان خروب

تزخر صالات السينما في دبي، أسبوعياً بأحدث إنتاجات الفن السابع، ورغم هيمنة أعمال الرعب والأبطال الخارقين والتشويق القادمة من هوليوود، على المشهد العام للصالات، تمكنت بوليوود من حجز مكان لأفلامها، كما استطاعت الأفلام المستقلة أن تنفذ إلى الجمهور، لتروي لهم قصصاً إنسانية قادرة على شد المتفرج، وتالياً نضيء على بعض هذه الأعمال التي تعرضها الصالات خلال الأسبوع.

* اسم الفيلم: «آلات حادة» للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم

* المكان: سينما عقيل - السركال أفنيو

يقدم الفيلم سيرة الفنان التشكيلي الراحل حسن شريف، وفيه تتناول المخرجة نجوم الغانم طفولة شريف وعلاقته مع عائلته ومراحل تعليمه وعمله. ويمثل الفيلم إطلاله نوعيه على حياة الفنان الراحل وعلى الحركة التشكيلية الإماراتية.

* اسم الفيلم: «كفرناحوم» للمخرجة نادين لبكي

* المكان: فوكس سينما

يتتبع «كفرناحوم» المرشح للأوسكار، حكاية الفتى زين، الذي يحرك دعوى قضائية ضد والديه، بدعوى إنجابه، وذلك إثر مروره بالعديد من الصعوبات والتحديات في حياته. الفيلم نجح خلال مسيرته في مهرجانات السينما العالمية، باقتناص العديد من الجوائز من بينها سعفة كان السينمائي الذهبية.

اسم الفيلم: Badla للمخرج سوجوي جوش

* المكان: نوفو سينماز

يعد هذا الفيلم واحداً من أبرز الأعمال الهندية التي تعرض هذا العام، حيث يجمع في بطولته بين اميتاب باتشان، وشاروخان، وأمريتا سنغ، وتابسي بانو، وهو يدور حول سيدة أعمال شابة، ناجحة في عملها وتعيش حياة مثالية، يتم اتهامها بالتورط في عملية قتل شاب صغير.

* اسم الفيلم: The Hole in The Ground للمخرج لي كرونين

* المكان: فوكس سينما

يقع هذا العمل ضمن فئة الرعب، وأحداثه تدور حول «سارة أونيل» التي تحاول الهرب من ماضيها المحطم، عبر بناء حياة جديدة على أطراف بلدة ريفية مع ابنها الصغير (كريس)، إلا أنها تضطر إلى مواجهة مرعبة مع جار غامض يحطم شعورها بالأمان.

* اسم الفيلم: Wonder Park من تأليف أندريه نيميتش

* المكان: ريل سينما

فيلم يناسب الأطفال، وهو يدور حول «جون»، التي تمتاز بقدرتها على التفاؤل، تكتشف صدفة وجود حديقة ترفيهية داخل الغابة، وتسكنها تشكيلة من الحيوانات الطريفة والتي تمتلك القدرة على النطق، ولكنها تكتشف لاحقاً أن هذه الحديقة من صنع خيالها.