مشاركة مميزة لجائزة دبي للقرآن الكريم في «الرياض للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

تشارك جائزة دبي الدوليّة للقرآن الكريم، وللعام الرابع على التوالي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف وزارة الثقافة والإعلام.

وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 13 إلى 23 مارس 2018، وتشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بجناح خاصّ، وتعرض فيه لأول مرة 7 عناوين جديدة، صدرت خلال عام 2019، إضافة إلى 118 عنواناً من الإصدارات الأخرى المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة، ضمن السلاسل العلميّة في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام.

وصرّح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافيّة والإنسانيّة، رئيس اللجنة المنظّمة للجائزة، بأنّ الجائزة تحرص على المشاركة في المعارض الدوليّة للكتاب، خاصة تلك التي تقام في البلاد العربية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تأتي مشاركتها أيضاً في إطار توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة على نشر وتشجيع ثقافة القراءة، والسعي لتوفير الكتب العلميّة التي تنير العقول وتثري الفكر الصحيح.