أنجال منصور بن زايد يفتتحون يوم السيدات في «آرت دبي»

المصدر: دبي - البيان

افتتح أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الشيوخ فاطمة وحمدان ولطيفة، اليوم الخاص بالسيدات في «آرت دبي»، الذي يأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة والطفل في الفعاليات والمحافل الفنية والثقافية، تحت رعاية حرم سموه، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتأكيداً لمكانة المرأة وتوفير الفرص التي تسهم في مواكبتها لأحدث الأفكار والأساليب الفنية والإبداعية على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام سموها بدعم الحركة الثقافية والفنية في الدولة، من خلال فعاليات فنية وورش تفاعلية تتشارك فيها الأمهات وأطفالهن، حيث تستقطب الأنشطة والفعاليات والورش المقامة على هامش المعرض سنوياً للسيدات والأطفال.

تطور لافت

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «على مدى الـ12 عاماً الماضية، حقق معرض آرت دبي تطوراً لافتاً، واستطاع أن يرسّخ مكانته كأحد أبرز المعارض الفنية تنوعاً في العالم، من خلال حجم ونوعية المعارض والفنانين المشاركين فيه، وما يشمله من ورش عمل وبرامج فنية تنعكس إيجاباً على الحركة الفنية المزدهرة في الدولة، وتعزز مكانتها كبلد راعٍ للإبداع ومحفز للمبدعين والموهوبين.

إضافة إلى أن المعرض يعد منصة فنية متكاملة تلهم الأجيال الجديدة والمواهب الفنية في الدولة، وهي الرسالة الرئيسية لمكتبنا الثقافي»، وأكدت سموها الرسالة الإنسانية للفن في التعبير عن قيم ومبادئ المجتمع وقضاياه من خلال أعمال تعزز الحوار الثقافي والتعايش الإنساني.

منصة مهمة

وتجوّل الشيوخ فاطمة وحمدان ولطيفة، أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد، في أرجاء المعرض الفني الذي يعد من أبرز المعارض الفنية في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، كما شاركوا في افتتاح «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار»، إحدى مبادرات المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهو البرنامج الذي يعد منصة مهمة تتيح للأطفال (ما بين 5 - 17 عاماً) الفرصة لاكتساب المهارات والأفكار التي تصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال التفاعل مع فنانين محليين وعالميين.

أقسام مختلفة

وتعرّف الشيوخ إلى الأقسام المختلفة لمعرض «آرت دبي» في نسخته الثالثة عشرة، التي تقام في مدينة جميرا خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 90 معرضاً و500 فنان و40 بلداً، ويوفر لزواره من الفنانين والمهتمين بالفن، من خلال أربع قاعات عرض رئيسة متكاملة تشتمل على معارض وحوارات وعروض حية، تجربة فنية عميقة وفرصة فريدة للتواصل مع فنانين ومعارض تتمحور أعمالها حول مناطق مختلفة من العالم، من بينها الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المركزية والجنوبية وأمريكا اللاتينية.

اهتمام بالأطفال

يعد برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار من أهم برامج «آرت دبي»، لاهتمامه بشريحة الأطفال والشباب الذي يشكّلون حاضر ومستقبل الفن في الإمارات، وتشرف الفنانة الأمريكية سالي كورسيو على نسخته السابعة هذا العام.