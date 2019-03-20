سلامة بنت طحنون: رؤية زايد ساهمت بارتقاء المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ عبير يونس

أكدت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، أن المرأة في الإمارات تحظى بكامل الاحترام والتقدير.

وقالت في كلمة ألقاها نيابة عنها د. شادي البطاينة: إن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ساهمت بارتقائها وأصبحت شريكاً في مسيرة التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال أمسية «شكراً صانعة الأجيال»، التي نظمتها مجموعة دار الأصالة للإعلام بدعم خدمة أمان بشرطة أبوظبي، بمناسبة يوم الأم العالمي، بحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وذلك مساء أول من أمس بفندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي.

وقال الشيخ طحنون بن خليفة في كلمة ألقاها في الحفل: نحمل كل معاني الوفاء والحب والاعتراف بالجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدمن التضحيات ما لا يمكن لأي منا أن يوفيهن حقهن.